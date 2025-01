Sport.quotidiano.net - Che esame La Virtus con i giganti del Monaco

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il calendario della ventitreesima giornata di Eurolega prevede che questa sera (ore 20.30 diretta Sky) laospiti i francesi delalla Segafredo Arena. Si tratta di una gara tutta in salita per la formazione di Dusko Ivanovic con il tecnico montenegrino che deve fare i conti con le assenze di Ante Zizic e di Will Clyburn contro un avversario che la carta e la classifica dicono essere di rango superiore. "Oggi dobbiamo confrontarci contro una squadra completa – spiega il coach bianconero – che ritengo sia stata costruita per disputare le final four di questa competizione. Possono contare su giocatori eccellenti e tante soluzioni sia nell’uno contro uno con Mike James, Okobo e Lloyd, sia nel pitturato con Motijeunas". Nonostante le assenze i bianconeri stanno attraversando un buon momento avendo vinto quattro degli ultimi sei incontri.