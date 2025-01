Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: Gimenez stende il Bayern, ma per raggiungerlo servono cessioni

Santiagoresta uno dei sogni deldel, ma rimane anche difficilissimo da raggiungere viste le prestazioni che il centravanti messicano mette in mostra sia in campionato che in Champions League. Proprio ieri sera è arrivata un’altra doppietta europea, che ha regalato al suo Feyenoord la clamorosa vittoria per 3-0 (l’altro gol è del giapponese Ueda) sulMonaco che ha qualificato gli olandesi almeno ai playoff. Il club della Mosa continua a godersi il proprio gioiello e se lo coccola fin quando sarà possibile, probabilmente fino a fine stagione, più in dubbio in estate.I rossoneri, stando a quanto riportato da.com, non sono minimamente intenzionati a demordere e, forti anche del sì del giocatore, starebbero lavorando alleper racimolare quel ‘gruzzoletto’ da 35-40 milioni necessario per convincere il Feyenoord a lasciarlo partire subito.