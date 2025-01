Anteprima24.it - Cade dalle scale mentre lavora in azienda, morta in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di 48 anni, originaria dell'Ecuador, èoggi nell'di Pozzuoli dove era stata ricoverata dopo essere caduta da una scala, ieri pomeriggio,va presso un'di Arzano, in via delle Industrie. Prima trasportata all'di Frattamaggiore, la donna è stata successivamente trasferita in quello di Pozzuoli, dove èper la gravità delle lesioni. La salma è stata sequestrata. Sull'episodio sono in corso indagini dei carabinieri della Tenenza di Arzano.