Tvplay.it - Bologna scatenato: tre colpi per l’Europa, finalmente si chiude

Leggi su Tvplay.it

Ilpronto ad intervenire sul mercato al fine di potenziare la rosa e centrare ancora una volta la qualificazione in Champions.Non vuole smettere di sognare il. I rossoblù, reduci dalle due vittorie consecutive ottenute ai danni del Monza e del Borussia Dortmund, vogliono ora continuare a crescere. L’avventura in Champions League terminerà mercoledì 29 gennaio, con la sfida sul campo dello Sporting Lisbona (già preclusa infatti la strada che porta ai play-off) tuttavia i felsinei contano di partecipare alla kermesse anche nella prossima stagione. Ripetere l’impresa della precedente annata risulta complicato, alla luce della folta concorrenza, ma non affatto impossibile.: trepersi– TvPlay.it (LaPresse)Il successo conquistato sui tedeschi (finalisti dell’ultima edizione) ha consentito ai giocatori guidati da Vincenzo Italiano di acquisire maggiore consapevolezza nei propri mezzi ed aumentato l’autostima dell’intero gruppo.