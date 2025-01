Ilgiorno.it - Bergamo, la baby gang delle ragazze armate di coltello che terrorizza le coetanee

– Un gruppetto di ragazzine che imperversa nella zona della stazione ferroviaria e nella vicina stazioneAutolinee (quella dei bus), importunando le proprie, in alcuni casi puntando anche al cellularevittime. Anon ci sono solo lemaschili a intimorire i viaggiatori e i commercianti della zona. Da qualche tempo, infatti, ai gruppi composti da giovanissimi se ne è aggiunto uno di sole. Atteggiamento da dure, decise, quasi tutte intorno ai 20 anni, sono diventate il terrore di molte loro. Anche perché non esitano, a volte, ad estrarre piccoli coltelli e temperini dalle loro borse e dai loro zaini. Come è accaduto l’altro giorno, lunedì, intorno alle 13,30, in piazzale Marconi, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Ad usare il, o più probabilmente un taglierino, è stata una ragazza di soli 18 anni, che, per futili motivi, come hanno ricostruito gli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto, ha ferito alla nuca (per fortuna in modo non grave) una sua coetanea, medicata all’ospedale di