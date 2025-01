Anteprima24.it - Accoltellamento a Benevento: condanna a sette anni per il 21enne accusato di tentato omicidio

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale diha pronunciato una sentenza didi reclusione nei confronti di Antonio De Pasquale, un giovane di 21, didi. L’episodio risale al 3 dicembre 2023 e ha visto coinvolto anche un 38enne residente a Casalduni.La violenta aggressione si verificò in Piazza Vari, nel cuore del centro storico di. Una discussione accesa tra i due individui degenerata in una colluttazione culminata con l’della vittima. Il 38enne riportò ferite di notevole gravità, che avevano richiesto un immediato ricovero presso l’ospedale Fatebenefratelli, in prognosi riservata. Fortunatamente, le sue condizioni cliniche non sono mai risultate critiche e il pericolo per la vita è stato scongiurato.