A Complete Unknown intervista a James Mangold | Bob Dylan ha migliorato il mondo

"La buona arte rende ilun posto migliore: dovremmo sempre cercare di fare qualcosa di più di una semplice banalità": il regista dichiara tutto il suo amore per(e Pete Seeger). Il film è al cinema. "Ho passato tanto tempo con Bobe sono felice che le sue canzoni siano ancora così attuali dopo 60 anni":, regista di A, che racconta gli esordi del cantautore americano, è genuinamente felice quando gli si chiede se è contento che il suo film sarà, per molti ragazzi, il primo approccio con le canzoni di. Arrivato in sala, il racconto comincia con un protagonista giovanissimo: appena 19enne,andò a New York, per conoscere il suo idolo, Woody Guthrie, molto malato. Voleva rendergli omaggio e fargli ascoltare una canzone che aveva scritto per lui.