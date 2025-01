Ilrestodelcarlino.it - “Violentata dal branco”: oggi sarà interrogato il ragazzino di 15 anni

Reggio Emilia, 22 gennaio 2025 – È fissato peruno degliri in questura per i tre minorenni indagati a piede libero per le condotte che avrebbero tenuto l’anno scorso verso una ragazzina allora dodicenne. Tra le ipotesi di reato, la violenza sessuale di gruppo aggravata. La Procura dei minori l’ha formulata verso tre giovanissimi di origine straniera dopo la denuncia sporta dalla ragazzina, fascicolo seguito dal pubblico ministero Emiliano Arcelli: un quindicenne, chesentito, e altri due quattordicenni, tutti di origine straniera e identificati dalla squadra mobile. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione provvisorio, in più occasioni la dodicenne sarebbe stata palpeggiata e picchiata se lei si rifiutava di baciarli. Nel parco del Campo di Marte, il 29 dicembre 2024, la ragazzina sarebbe stata fatta cadere a terra e colpita da loro, con calci sulle spalle, sulle braccia e sulle gambe, causandole ferite con una prognosi di dieci giorni per le quali è stato formulato il reato di lesioni aggravate.