Villa Literno | si finge un connazionale e spaccia droga

Arrestato 27enne di origine straniera a, Caserta : false generalità e possesso di eroina.Il 27enne indiano, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato a, nel casertano, dopo aver esibito ai carabinieri un documento di identità appartenente ad un suoed essere stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina. Ad attirare l’attenzione dei militari della Stazione di, in transito in via Porchiera di quel centro durante un servizio di controllo del territorio, è stato l’atteggiamento sospetto del 27enne che, accortosi della presenza dei militari, ha immediatamente accelerato il passo tentando di allontanarsi. Subito raggiunto si è mostrato particolarmente infastidito dalla richiesta dei carabinieri di fornire le sue generalità.