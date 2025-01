Iltempo.it - Tunisia, Paolo Corsi ucciso in casa. L'amico rivela: "Stava bene, era allegro"

Il cittadino italiano trovato morto ieri sera nella sua abitazione a Sousse, in, si chiamavae aveva 73 anni. L'uomo, originario di Ripatransone, nelle Marche, era residente a Roma insieme all'anziana sorella e a un nipote.era noto alla comunità italiana income insegnante di latino e greco in pensione ed era solito trascorrere diversi mesi all'anno a Sousse, località costiera che affaccia nel Golfo di Hammamet, non lontano da Monastir. Secondo le prime informazioni raccolte da Agenzia Nova,sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte di qualcuno che conosceva e che gli avrebbe sottratto l'automobile e il cellulare. Le autorità tunisine, intanto, stanno indagando sull'accaduto e sull'intera vicenda vige il segreto istruttorio. L'ambasciata d'Italia a Tunisi è in contatto con la famiglia della vittima e sta fornendo tutta l'assistenza necessaria per il rimpatrio della salma.