Trocino Juventus Under 17: il trequartista lascia i bianconeri e va al Parma. Formula e dettagli dell'operazione

di Marco Baridon17: ile va almessa in piedi in queste ultime oreImportante operazione di mercato messa in piedi dalla17 e che riguarda Lucaclasse 2008 di proprietà del club bianconero.Come appreso in queste ultime ore danews24lascerà l'17 e andrà a giocare nel: operazione chiusa con ladel prestito con diritto di riscatto, con il club ducale che ha battuto la concorrenza di Milan e Roma.