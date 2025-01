Lanazione.it - Stage col ’maestro’ Romanut. Kai Muay, il bilancio è positivo

Una serie di successi in più specialità delle arti marziali orientali, a coronare un allenamento svolto sotto la direzione di un tecnico d’eccezione come Alfio. Momento più cheper il Kai, scuola di sport da combattimento pratese, partendo perlomeno dagli ultimi risultati. Joele Galieti, Asia Tomberli e Sabrina Lin hanno combattuto e vinto nelle rispettive categorie di kick light, partecipando nei giorni scorsi ad un galà svoltosi a Montecatini (con Gabriele Shehu che ha combattuto nelthai light). Argento nel campionato regionale di kickboxing per Patrick Caruso, mentre Stilian Shehu ha debuttato da "pro" vincendo il suo primo incontro. In precedenza, gli atleti del presidente Alessandro Bertoglio hanno avuto modo di partecipare ad unotenuto da Alfio