Sparta Praga-Inter 0-1 | vinciamo a Praga | game over!!! LIVE

è la partita valida per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i cechi allenati da Lars Friis. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo “Stadion Letna” di0-1 – RILEGGI ILL’vince per la quinta volta 1-0 in questa Champions League. Basta la rete di Lautaro Martinez nel primo tempo per sbancare il Letna di. Avanti così.90’+5RRRRRRRRRRRRRRR: L’PASSA A!!!!90? CONCESSI 5? DI RECUPERO!86? Thuram non trova il tempo per calciare in area di rigore, chiuso in tre il francese.81? Quinto e ultimo cambio nell’: esce Lautaro Martinez ed entra Taremi.78? Due cambi nello: fuori Wiesner e Olatunji ed entrano Suchomel e Krasniqi.