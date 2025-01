Ilrestodelcarlino.it - "Racconto una donna smarrita"

Prima o poi giunge il momento in cui i figli, ormai adulti, lasciano la casa per costruire una loro vita, una relazione sentimentale, un nuovo percorso professionale. Ma quando arriva quel giorno, Anna lo vive come un tradimento: il rapporto con il marito è ormai sbiadito, e la partenza del figlio scatena in lei un dramma interiore. Ce lo racconta ’La madre’, il testo di Florian Zeller in scena stasera al teatro Consorziale di Budrio. La madre è una delle attrici italiane più amate, Lunetta Savino, affiancata da Andrea Renzi, il marito, Riccardo Ardolino e Chiarastella Sorrentino, con la regia di Marcello Cotugno. Chi è Anna, questa madre? Savino: "È unadolorante che ha perso il suo centro: lei ha sempre pensato che il suo posto nel mondo fosse quello di essere una madre e una moglie, e non ha puntato a realizzare se stessa in altro modo.