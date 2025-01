Sport.quotidiano.net - Qui Recanati. Ora il dt Cianni corteggia. Giandonato

L’attaccante annunciato, anzi promesso, è puntualmente arrivato ieri pomeriggio. Si tratta di Andrea Zini, 27 anni compiuti da poco che ha rescisso con il Follonica-Gavorrano, dove, nella prima parte di stagione, ha totalizzato 14 presenze (9 da titolare) con una rete all’attivo. Cresciuto nel vivaio dell’Empoli ha esordito in C con l’Arezzo vivendo le sue stagioni migliori con la Pianese nel 2021 andando in doppia cifra con le marcature e soprattutto nel Ghiviborgo (compagine della provincia di Lucca) con 12 gol nel 2022-23. A descrivere quelle che sono le sue caratteristiche è Josè, direttore tecnico della Recanatese: "Compatibilmente con i tempi burocratici abbiamo messo con celerità nero su bianco. È un ragazzo che può giocare in un reparto offensivo sia a 2 che a 3 ed in ogni caso è la classica seconda punta.