Iltempo.it - "Quando si attenuerà". Sottocorona rivela la data: si avvicina la svolta

Nelle ultime ore abbiamo assistito a una perturbazione che ha interessato gran parte della nostra Penisola. Tra poco, però, ci sarà il cambiamento perché questa perturbazione sta diventando via via meno forte. Ne ha parlato Paolodurante il Tg La7 del 22 gennaio. "Domani giovedì 23 gennaio situtto - ha spiegato Paolo- Resta una fascia tra Toscana e Liguria di Levante con piogge moderate. Lo stesso vale per le zone di nordest. La perturbazione si è spostata ma ha perso consistenza. Venerdì 24 gennaio, invece, resterà solo qualche nuvola e qualche pioviggine ma il tempo sarà decisamente più stabile".