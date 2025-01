Laprimapagina.it - Premiazioni FIJLKAM Umbria: riconoscimenti alle Eccellenze dello sport regionale

Domenica mattina, presso il Palazzo dei Priori di Perugia, si è svolta la cerimonia di premiazione organizzata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (. Alla presenza del vicepresidente del Conie degli assessori allodei Comuni di Perugia e Terni, sono stati consegnati importantia atleti e tecnici locali.Tra i premiati, l’Asd Yamaguchi si è aggiudicata il Premio Giovani per aver tesserato il maggior numero di preagonisti nella regione. Il Premio Speciale come Tecnico è stato conferito al Maestro Enrico Tempesta per i risultati eccezionali ottenuti nella stagioneiva 2023/24, che hanno portato la sua società a un settimo posto nella classifica generalee al diciassettesimo posto nel quadriennio olimpico su oltre 800 società tesserate.