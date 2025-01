Panorama.it - Potere Giorgia

I successi e i rapporti speciali a livello internazionale. La tenuta del paese anche in passaggi economici e politici complicati. Gli alleati che litigano ma senza strappi. Un’opposizione che non sa incidere. Così la premier sola al comando può sviluppare la sua strategia.Testa in alto, schiena dritta, mani sui fianchi. Lo scorso giugno, durante il G7 a Borgo Egnazia,Meloni volteggiava spavalda al ritmo della pizzica salentina. Il lungo abito bianco le donava. Attorno a lei, non c’erano potenti, ma danzatori e popolani. Quel momento è diventato la metafora del suo stato di grazia.balla da sola, come nel poetico film di Bertolucci. Sebbene la politica, ricordava prosaicamente l’ex ministro Rino Formica, sia soprattutto «sangue e merda». Le danno della sfrenata accentratrice.