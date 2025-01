Abruzzo24ore.tv - Paura a Pescara: parroco aggredito, secondo episodio violento in poche ore

- Doppiodi violenza a: unvittima di un'aggressione dopo un primo caso nello stesso giorno. Cresce l'allarme sicurezza. Giornata di tensione a, dove unè statoin circostanze ancora in fase di chiarimento. Si tratta delavvenuto nell'arco diore, un fatto che ha suscitato profonda preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. L’attacco, avvenuto nei pressi della parrocchia, ha visto il sacerdote vittima di un'aggressione fisica.le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito durante un alterco con un individuo la cui identità non è ancora stata resa nota. Il religioso, noto per il suo impegno nella comunità, ha ricevuto cure mediche per le lesioni riportate, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi.