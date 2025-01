Ilnapolista.it - Napoli in pressing per Ghilardi, che resterebbe al Verona in prestito fino a giugno (Tmw)

Dopo aver ricevuto il rifiuto da parte di Danilo, che tornerà in Brasile, ilsta cercando un nuovo difensore centrale. E secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli azzurri stanno pensando adell’Hellas, da lasciare poi inal club gialloblùa fine stagione.La notizia era già stata anticipata qualche settimana fa dal giornalista Nicolò Schira.inperdell’HellasIl portale scrive:Ilinper Danieledell’Hellas. Il club partenopeo, che nelle ultime ore ha incassato anche il “no” di Danilo, vuole infatti bloccare il giovane difensore già adesso, per poi farlo arrivare dopo la fine del campionato. Il club veronese, in questo senso, è favorevole all’operazione: ovvero cedere il cartellino del giocatore classe 2003, tenendolo peròma incassando già una cifra importante.