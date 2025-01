Romadailynews.it - Molestata dall’amico del padre, 14enne lo stende a terra e lo caccia con la spada Samurai.

Una ragazzaviene abusata sessualmente dal migliore amico del, lei si difende grazie alla conoscenza delle arti marziali, lo ate locon unada.E’ accaduto a Viterbo, le presunte violenze raccontante dalla vittima risalgono al periodo tra il 2015 e 2020.Gli abusi sarebbero iniziati all’età di nove anni. Il molestatore, un uomo di 56 anni di nazionalità filippina e connazionale della sua famiglia.Ieri in sede processuale, davanti al collegio, il: “Mia figlia è una tosta, per fortuna le avevo insegnato a difendersi con le arti marziali e dopo l’accaduto l’ho iscritta a un corso specifico che ha frequentato per due anni”.Secondo quando ricostruito, una domenica mattina l’uomo si sarebbe presentato a casa dell’amico con la scusa di lasciare un dono, nell’abitazione erano presenti solo la ragazza ed il fratellino.