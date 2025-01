Ilfattoquotidiano.it - Milioni di italiani (da Nord a Sud) hanno ricevuto a casa acqua potabile contaminata: Pfas nel 79% dei campioni analizzati da Greenpeace

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli inquinanti eterni sono presenti nel 79% deididaItalia in tutto il Paese nell’ambito dell’indagine indipendente ‘Acque Senza Veleni’ sui, sostanze poli e perfluoroalchiliche. Si tratta di composti chimici di sintesi che non esistono in natura, perché prodotti esclusivamente dalle attività umane. Moltiagiscono come interferenti endocrini e possono provocare danni a tiroide, fegato, sistema immunitario e alla fertilità. Ma nelle acque potabili sono stati trovati anche quelli classificati come cancerogeni o possibili cancerogeni, la cui presenza è già considerata inaccettabile in molti Paesi. Perché gli studi scientifici più autorevoli dicono che, in questi casi, non c’è una soglia di sicurezza.ha fatto analizzare da un laboratorio indipendente 260raccolti tra settembre e ottobre 2024, in 235 comuni di tutte le regioni e province autonome (quasi tutti presso fontane pubbliche).