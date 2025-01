Lanazione.it - Marcialla, in scena la commedia in vernacolo fiorentino ‘Per disgrazia ricevuta'

Leggi su Lanazione.it

Barberino Tavarnelle (Firenze), 22 gennaio 2025 - Teatro popolare toscano e risate assicurate, per la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di(Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Sabato 25 gennaio alle 21.30 e domenica 26 gennaio alle 17, la Compagnia teatrale di Marcignana (Empoli) presenta “Per”.brillante di Mario Marotta. “Per” è unain, in tre atti, ambientata in un appartamento di una casa nella periferia fiorentina di fine anni Sessanta. L’appartamento è grande, tant’è che vi abitano due famiglie: una di Ernani Faggioli e l’altra di Filippo Faggioli, i due sono cugini e spesso si trovano a dover sedare situazioni di contrasto create dalle rispettive consorti: la signora Rosa (moglie di Ernani) e la signora Fidelia (moglie di Filippo).