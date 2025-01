Ma è morto qualcuno? Grande Fratello Luca Calvani crolla in lacrime e il pubblico fa polemica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata del 21 gennaio 2025 delha vissuto un momento di profonda emozione in occasione del compleanno del suo compagno, Alessandro Franchini. Durante la diretta,ha dedicato parole affettuose ad Alessandro, esprimendo il desiderio di poterlo vedere e sottolineando quanto lo sentisse vicino nonostante la distanza. L’uomogli ha preparato una torta e ha fatto una dedica al compagno: “Auguri amore mio – ha detto – Ti sento sempre vicino, spero che tu non soffra troppo perchè sono un po’ sotto torchio. Sappi che mi dai tanta forza, e che ti porto sempre con me. Tu mi hai riempito la vita”.>> “Signorini inc*** nero, ha deciso”., Alfonso alla resa dei conti con i concorrentiPoi tutti assieme hanno cantato ‘tanti auguri’ fuori al giardino, tra l’emozione diper il bel gesto.