LIVE Sinner-De Minaur 6-3, 6-2, 3-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: doppio break, il n.1 non molla neanche un game

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Rovescio incrociato e diritto lungolinea vincente di. Denon vede l’ora che questo supplizio finisca.15-0 Disarmante prova di forza da fondo in questo scambio per. Ha proprio sgretolato la resistenza di Detempestandolo di diritto e di rovescio.3-0per, l’o spara via anche un altro diritto. Partita che definire a senso unico non rende l’idea.30-40 Denon regge proprio lo scambio e va fuori giri con il diritto incrociato.30-30 In rete il diritto di Dein uscita dal servizio.30-15 Risposta vincente dicon il rovescio incrociato. Nonun, è l’approccio corretto.30-0 Seconda che pizzica la riga, in rete la risposta di diritto del n.1.15-0 Battuta vincente al centro dell’o.