Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Mattia Casse al comando con margine! Schieder e Paris non spingono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.13 Hemetsberger secondo a 64 centesimi da: buona la prestazione dell’austriaco.12.11 Nono Striedinger a 1?52 di ritardo da. In tanti nel finale stanno evitando di prendersi rischi eccessivi.12.09 Dopo lachiusa in testa ieri, l’elvetico Alexis Monney è sesto a 1?30.12.07 Discreta ladi Florianche conclude in sesta posizione a 1?40 di ritardo.12.05 Si rialza totalmente nel finaleche conclude in ottava posizione a 1?69 da.12.04 In pista Dominik!12.03 Molto pulitoche chiude al! 1:54.33 per il piemontese e 66 centesimi di vantaggio su Allegre.12.01 Partito!12.00 Quinto Miha Hrobat a 83 centesimi di ritardo da Allegre.11.58 In terza posizione ci va il canadese Cameron Alexander a 0?38 da Allegre: buona specialmente la parte centrale.