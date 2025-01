Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Crawford davanti, tra poco gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.47 Von Allmen era ampiamente, poi commette un errore su una curva verso sinistra post salto, decide di non rischiare e chiude a 2?40.11.45 Terza posizione per Bennett a 2?12 da. Ora avremo un riferimento con la discesa di Franjo von Allmen.11.43 Paga tantissimo anche Bailet che arriva con un ritardo di 2?46 da. Parte Bryce Bennett.11.41 Muzaton paga 0?83 di ritardo nei confronti di. Parte un altro francese: Matthieu Bailet.11.39 Il crono di Rogentin viene spazzato via da: 1:55.12 e 2?54 di vantaggio per prendersi la prima posizione. Tocca al francese Maxence Muzaton.11.37 Rogentin arriva al traguardo con il tempo di 1:57.66. Tocca ora al canadese James.11.34 Kohler non parte: al cancelletto di partenza c’è Stefan Rogentin.