L' amministrazione Trump sta riportando in auge il peggior nodo della cravatta di sempre

A questo punto, sappiamo tutti cosa aspettarci quando Donaldindossa una: sarà grossa, molto probabilmente sarà rossa e senza dubbio sarà chiusa dal maldestro triangolo rovesciato di unWindsor completo.Lunedì, in occasione del suo giuramento come quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti,e il suo vice JD Vance hanno optato per unarossastra conWindsor, forse per evocare, in maniera abbastanza scontata, la loro ardente sensibilità repubblicana. IlWindsor, come molte delle inclinazioni estetiche di, è una reliquia aristocratica del tempo che fu (il nome viene dal Duca di Windsor), e la sua forma rozza e simmetrica è considerata da tempo superata dagli appassionati di menswear. Se ne parla perfino nel quinto romanzo di Ian Fleming su James Bond – intitolato, e fa sorridere, Dalla Russia con amore – in cui la superspia internazionale/fashion icon dichiara di guardarlo con sospetto.