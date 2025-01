Quifinanza.it - La Pa attira 7 lavoratori su 10, gli italiani vogliono il posto pubblico

Un sondaggio sulla digitalizzazione della Pa ha rivelato che il 70% deglivede, per diversi motivi, la Pubblica amministrazione come undi lavoro attrattivo per sé o per un proprio familiare. Nel nostro Paese l’impiego presso un enteè visto come un’aspirazione soprattutto per la stabilità di impiego che garantisce.Il sondaggio, svolto da Fpa, ha anche rilevato che la percezione del livello di innovazione della Pubblica amministrazione è molto migliorata negli ultimi anni, anche se rimane una percentuale residuale che ritiene che gli enti pubblici siano ancora in difficoltà da questo punto di vista.Glipreferiscono ilL’ultima rilevazione di Barometro Pa, un report che ogni anno misura la percezione che i cittadinihanno del funzionamento dei propri enti pubblici, ha confermato che idel nostro Paese hanno una predilezione per il