La Giornata della Memoria torna protagonista al Cas Tortaia

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Per il Centro di Aggregazione Sociale di, la celebrazioneè ormai un dogma. La sua attività culturale stratificata lungo tutto l’arco dell’anno, affronta sempre temi di grande attualità e popolarità. Ma il riferimento al drammaShoa, è scritto nel dna di questa associazione. "Certi valori sono da trasmettere alle nuove generazione – sottolinea Renato Peloso, presidente del Cas- affinché quella storia, in qualsiasi parte del mondo, non si ripeta". L’Istituto per laShoah, organismo ebraico sorto nel 1953 a Gerusalemme, volto a preservare lastessaShoah, ha riconosciuto oltre 27mila “Giusti tra le nazioni”, e di questi più di 700 sono italiani. Domenica prossima (26 gennaio) con inizio alle 17, nel salone del Casdopo la proiezione di un breve filmato, saliranno sul palco l’attrice Alessandra Bedino e il fisarmonicista Alessandro Moretti.