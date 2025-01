Nerdpool.it - Joker 2 e Madame Web guidano le nomination ai Razzie per i “peggiori” film del 2024

Leggi su Nerdpool.it

Quando si sorride, il mondo intero sorride con noi, ma per: Folie à Deux non c’è nulla da ridere. La bomba di Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha raggiunto lo spinoffWeb dell’Universo Spider-Man della Sony, l’adattamento di videogiochi Borderlands, il biopic su Ronald Reagan con Dennis Quaid e il costoso mega-flop Megalopolis di Francis Ford Coppola per il maggior numero diai 2025Awards. I Golden Raspberry Awards, che hanno inviato le schede a 1.202 membri dei(appassionati di cinema, critici cinematografici e giornalisti) per votare idel, hanno rivelato che questi cinquesono in testa alledi quest’anno con seiciascuno.2,Web, Borderlands, Reagan e Megalopolis sono tutti candidati alla statuetta di “4,97 dollari d’oro dipinto a spray” assegnata al peggiordel