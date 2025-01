Ilrestodelcarlino.it - Il Piano Casa avanza. Garanzie e incentivi fiscali per chi dà alloggi sfitti

L’intenzione dichiarata è quella di movimentare il mercato degli affitti immobiliari nel nostro territorio, offrendo nuove opportunità per gli inquilini e favorendo i proprietari, tramite una serie di nuove tutele eper chi affitta e l’immissione di nuovisul mercato della locazione, a canone calmierato. Questo l’obiettivo della campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta in primo luogo ai proprietari, promossa da Comune e Acer e partita ieri sui social per rispondere al problema dell’emergenza abitativa, che ha investito anche Reggio. Perciò il Comune ha derito al ‘Patto per la’ della Regione Emilia-Romagna, programma che offre possibilità ai cittadini eper i privati, volto a incoraggiare le locazioni dando soluzioni alle tante famiglie che cercano un’abitazione sostenibile, salvaguardando i diritti di chi affitta.