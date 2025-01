Lapresse.it - Giornata della Memoria, Edith Bruck: “Ho incontrato due kapò ma non le ho mai denunciate”

La scrittrice, sopravvissuta ai campi di concentramento, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1, ha parlatodonna che ispirato il titolo di uno dei suoi libri più noti: “Era una polacca, unadi Auschwitz. Io l’ho riconosciuta quasi subito. Mi ha fermato in un negozio a Roma e mi ha detto ‘Ma tu seidi Auschwitz’. Mi è preso un colpo, mi sono voltata ed era la donna dal cappotto verde”. “Si chiamava Lola e viveva a Roma come me. Denunciarla era quasi impossibile. E poi non ero convinta, perché non potevo sapere cosa aveva vissuto lei, che era stata deportata due anni prima di noi ebrei ungheresi. Non mi piace denunciare, non ho mai denunciato nessuna, ne hoanche un’altra in Israele“, ha raccontato.La scrittrice fu deportata con la sua famiglia nel 1944, quando aveva solo 13 anni.