Giornata da dimenticare

Serie B2. Nel femminile, la Megabox Vallefoglia ha perso con la Progresso VTB Ecotermologic Bologna 0-3 (17-25, 15-25, 10-25). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Nei primi due set, nonostante il punteggio alla fine severo, siamo restati in partita, mentre nel terzo abbiamo mollato. Il problema è stata la scarsa efficacia dell’attacco. Loro in battuta sono stati molto aggressivi e quindi il nostro gioco è stato scontato piuttosto che falloso. Abbiamo dovuto sempre rincorrere, pur senza commettere errori banali". Perde anche la Battistelli Blu Volley che scarica mentalmente e con alcune assenze pesanti si arrende in trasferta a Filottrano (25-15, 25-12 e 25-17). Lo stop arriva dopo la bella prova fornita in casa nel turno precedente contro Fermo. Ora la sosta del campionato per la Coppa Italia arriva al momento giusto per ricaricare le pile.