Galleria Monte Pergola, nuove chiusure notturne per lavori

Lungo Raccordo Autostradale 2 "di Avellino", per l'esecuzione di attività di manutenzione nella canna in esercizio della Galleria Monte Pergola, si rende necessaria la chiusura del tunnel in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 22.00 di domani, giovedì 23 gennaio, e le ore 6.00 di dopodomani, venerdì 24 gennaio. Nel dettaglio, sarà interdetta al transito la tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500).La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analoghe chiusure al transito.