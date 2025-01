Ilrestodelcarlino.it - Galeazzi lotta ma deve cedere

Si ferma in finale la marcia di Ariannanell’Open Femminile "Trofeo Kasko" andato in scena sui campi del Circolo Tennis Correggio. L’atleta di casa, dopo aver piegato in semifinale Beatrice Lotti Bruni (Tennis Modena) con un veloce 4-2, 4-1, hato strenuamente nel match decisivo contro Giulia Tazzola (CT Bologna), che dopo aver perso nettamente il primo set si è imposta in rimonta col punteggio di 0-4, 4-3, 10-8; la tennista felsinea, in precedenza, aveva battuto Chiara Bartoli (CT Faenza) 4-2, 4-1. Bianchi. Va a Stefano Benassi, invece, l’ottava edizione del Memorial Davide Bianchi, il torneo "giallo" organizzato dal Circolo Tennis Reggio per ricordare il socio scomparso nel 2015. Il presidente del circolo con sede a Canali ha preceduto Andrea Fava e Marco Zanasi: al termine della manifestazione è stata la moglie, Giorgia Tacchetti, insieme all’organizzatore Filippo Morsiani a tenere le premiazioni.