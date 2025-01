Abruzzo24ore.tv - Furto di rame sulla ferrovia: arrestato giovane, complice in fuga

Chieti - A Sambuceto, un ventenne marocchino è statoper ildi 150 kg di cavi didall'impiantorio; ilè riuscito a scappare. Nel pomeriggio del 21 gennaio 2025, i Carabinieri del Radiomobile di Chieti hannoin flagranza di reato undi 20 anni, di origine marocchina e senza fissa dimora, per ilaggravato diai danni dell'impiantorio di Sambuceto, situatotratta Pescara-Roma. L'operazione è scattata quando i militari, durante un servizio di vigilanza nei pressi della stazione di Sambuceto, hanno notato due individui in atteggiamento sospetto lungo i binari. All'arrivo delle forze dell'ordine, i due hanno tentato laportando con sé circa 50 metri di cavi di, per un peso complessivo di 150 kg, precedentemente asportati da alcuni pali nelle vicinanze.