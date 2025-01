Lopinionista.it - “Crush, la storia di Matilde” arriva su RaiPlay e Rai Gulp

ROMA – Aiutare gli adolescenti a riconoscere i segnali di allarme di una relazione tossica – dalla gelosia al controllo fino alla violenza – e indicare loro le modalità per trovare una via d’uscita. È questo il tema centrale del quarto capitolo della collana “”, che con “Ladi” sarà in anteprima sudal 24 gennaio e, a seguire, dal 24 marzo su Rai.“, ladi”, prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Kids, è un racconto di emancipazione e consapevolezza: attraverso ladi, la serie affronta il tema delle relazioni tossiche tra adolescenti, invitando il giovane pubblico a riflettere sull’importanza di riconoscere i segnali di un rapporto disfunzionale e di trovare la strada per uscirne. Episodio dopo episodio, “, ladi” mette a nudo una relazione che, dietro alla maschera dell’amore, si fonda sul controllo e sulla manipolazione, che confina la protagonista in una vera e propria prigione emotiva.