Ilrestodelcarlino.it - Contributi in Emilia-Romagna per cambiare caldaie, camini e stufe: c’è il bando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 gennaio 2025 - Riapre lunedì prossimo, 27 gennaio, ilregionale che consente di accedere aiper la sostituzione dia legna o pellet con nuovi generatori a 5 stelle o pompe di calore. Dopo il successo dei due bandi precedenti, quello del 2023 che ha sovvenzionato quasi 2.400 impianti e quello del 2024 (che si è concluso il 31 dicembre scorso), la Regione finanzia la riapertura per il 2025 grazie a circa 10 milioni di euro del Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica). L’anno scorso sono state più di 5.700 le domande presentate, per quasi 18,5 milioni di euro di. A chi è rivolto ilModalità e tempi Quali impianti possono essere sostituiti A quanto ammontano iPriolo: “Un premio a chi aiuta a migliorare la qualità dell’aria” A chi è rivolto ilIl provvedimento è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni delle zone di pianura dell’già assegnatari, dal primo gennaio 2023, del contributo Conto termico, il fondo per incentivare la produzione di energia termica e per sostenere gli interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici e abitazioni da parte del Gse (Gestore servizi energetici).