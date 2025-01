Thesocialpost.it - Codice della strada e calo del consumo di alcol: ristoratori e cantine provano a correre ai ripari

Il nuovo, entrato in vigore il 14 dicembre, ha acceso i riflettori suldi. Le sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza stanno già influenzando le abitudini degli italiani. Il risultato? Unsignificativo delle vendite di vino eici in ristoranti, bar e.Leggi anche: Nuovo, Vasco Rossi infuriato con Salvini: Fiorella Mannoia e altri cantanti gli danno ragioneLe nuove regole e le sanzioniIl messaggio è chiaro: tolleranza zero verso l’alla guida. Le sanzioni variano in base al tassoemico.Da 0,5 a 0,8 grammi per litro, multa fino a 2.170 euro e sospensionepatente fino a 6 mesi.Da 0,8 a 1,5 grammi per litro, multa, pena detentiva e sospensionepatente fino a un anno.Oltre 1,5 grammi per litro, sospensionepatente fino a due anni.