Laspunta.it - Cisterna, i ragazzi delle medie al viaggio della memoria. Ad Auschwitz per non dimenticare.

Sono una sessantina gli studentiterze classiscuolediche dal 23 al 28 gennaio prossimo parteciperanno alpontinovisitando in alcuni dei luoghi dove si è consumato il dramma dell’Olocausto.L’amministrazione comunale guidata da Valentino Mantini ha infatti aderito anche quest’anno all’iniziativa, che ha come capofila il Comune di Cori, alla luce dell’alta valenza culturale e formativa che essa rappresenta. L’ente ha quindi messo a disposizione proprie risorse economiche che permettono di sostenere per oltre la metà il costo delper fare in modo che il costo non gravi interamente sulle famiglie degli studenti.Così in occasione“Giornata europea”, che si celebra il 27 gennaio, ie i loro accompagnatori visiteranno il campo di concentramento di, teatro del drammamorte di milioni di persone, in occasionecerimonie per la commemorazione ufficialevittime dell’olocausto.