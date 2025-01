Digital-news.it - Champions League ? Milan vs Girona (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

Torna l’appuntamento con il grande calcio europeo suche mercoledì 22 gennaio vedrà scendere in campo a San Siroper la penultima gara del girone unico della competizione. Prima sfida contro un’italiana per gli spagnoli che volano ao per affrontare il club rossonero, decisamente agguerrito, che cercherà di mantenere la linea vincente delle ultime quattro partite in. Il match sarà trasmesso mercoledì 22 gennaio inesclusiva sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00. Inda San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Cristiana Girelli e Luca Toni. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo.