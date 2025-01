Lettera43.it - Australian Open, Sonego eliminato: Shelton vince in quattro set

Leggi su Lettera43.it

Si interrompe ai quarti di finale il sogno di Lorenzoagli. Al suo primo quarto di finale Slam in carriera, il 29enne torinese si è infatti dovuto arrendere a Ben, numero 21 del tabellone, inset: 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 il punteggio in favore dell’americano dopo più diore di battaglia. Ottima la prestazione per il tennista azzurro soprattutto fra il terzo e il quarto parziale, dopo un avvio piuttosto difficile dove ha pagato i troppi errori. Per il 22enne di Atlanta, alla seconda semifinale Slam in assoluto, ci sarà uno fra Jannik Sinner e il beniamino di casa Alex De Minaur, ottavo del ranking, attesi sulla Rod Laver Arena alle ore 10. Grazie al risultato di Melbourne,è certo di entrare in Top 40 a partire da lunedì 27.Lorenzodurante il match con(Getty Images).