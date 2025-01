Serieanews.com - Adeyemi al Napoli, Manna spiazza tutti: il piano segreto dietro questa mossa

Karim Adeyemi al Napoli. La notizia sta circolando con forte insistenza fin dal pomeriggio di oggi, da quando cioè il secondo incontro tenutosi a Milano tra il ds del club partenopeo Giovanni Manna e la dirigenza del Manchester United non ha portato i frutti sperati. Niente accordo per Alejandro Garnacho, con gli emissari del club inglese tornati a casa senza alcun tipo di accordo. E così il Napoli avrebbe dirottato le sue attenzioni su Adeyemi, esterno sinistro del Borussia Dortmund e della Germania. Un profilo su cui il Napoli già da diversi giorni sta lavorando, con il suo nome certamente nel taccuino della dirigenza partenopea, in una short list fatta solo di top player, come richiesto da Antonio Conte.