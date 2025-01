Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi di Gennaio 2025

Leggi su Game-experience.it

haproprio in questi minuti ladididi questo mese di, tornata di titoli dedicata come sempre a tutti gli abbonati in possesso di unaOne, di unaSeries XS, di un PC da gaming oppure di un dispositivo mobile attraversoCloud Gaming.Scopriamo qui sotto iin arrivo sunel corso di questo mese:Lonely Mountain: Snow Riders (Cloud, PC, eSeries XS) suUltimate, PC– Disponibile da oraFlock (Console) – Disponibile dal 22conStandardGigantic: Rampage Edition (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 22suUltimate, PCStandardKunitsu-Gami: Path of the Goddess (Console) – Disponibile dal 222 suStandardMagical Delicacy (Console) – Disponibile dal 22suStandardTchia (Series XS) – Disponibile dal 22suStandardThe Case of the Golden Idol (Console) – Disponibile dal 22suStandardStarbound (Cloud e Console) – In arrivo il 22suUltimate,StandardEternal Strands (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 28suUltimate, PCOrcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC, eSeries XS) – In arrivo il 28suUltimate, PCShady Part of Me (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 29suUltimate, PCStandardSniper Elite: Resistance (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 30suUltimate, PCCitizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC, eSeries XS) – Disponibile dal 31suUltimate, PCFar Cry New Dawn (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 4 Febbraio suUltimate, PCStandardRicordiamo in conclusione dell’articolo che appena pochi giorni fa il colosso di Redmond ha rivelato i 6 titoli verranno rimossi dalla line-up dela fine