Lanazione.it - Via alle consultazioni sull’elettrodotto. Milano-Montalto

Anche la Toscana sarà interessata dalla la fase di consultazione pubblica promossa da Terna per il nuovo collegamento in corrente continua tradi Castro. L’iniziativa prevede una serie di incontri informativi rivolticomunità locali eistituzioni coinvolte. Oggi si terrà il primo appuntamento plenario in modalità digitale, dedicato a tutte le realtà territoriali interessate nelle cinque regioni attraversate dalla nuova infrastruttura: oltre alla Toscana, Lazio, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Giovedì 23 gennaio d17 si terrà un incontro dedicato ai cittadini di Fivizzano, Aulla, Fosdinovo, Carrara, Massa (Massa Carrara). Terna invita tutti i cittadini e le amministrazioni a partecipare agli incontri informativi per conoscere da vicino le caratteristiche dell’opera.