Bergamonews.it - Verdello, inaugurato il nuovo Centro diurno psichiatrico “L’Arcipelago”

Leggi su Bergamonews.it

Il, come struttura semi-residenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSM-D), rappresenta un nodo cruciale nella rete dei servizi della Psichiatria per la gestione delle persone con patologie psichiche, contribuendo all’elaborazione e all’attuazione dei progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, in un’ottica di collaborazione tra l’équipe curante e il paziente., così si chiamerà la struttura inaugurata oggi a, pone la propria attenzione, proprio, sui progetti terapeutici-riabilitatici innovativi e creati sul paziente, fondendo le competenze di un soggetto pubblico, l’ASST Bergamo Ovest, e la Fondazione Emilia Bosis, da anni impegnata in queste attività.Prima del taglio del nastro e dei discorsi, Don Lucio Carminati ha benedetto la struttura ma soprattutto i professionisti coinvolti nella cura dei pazienti, o, come ha detto Don Lucio “coinvolti in questo ministero, affinché ciascuno di loro si senta accanto alle persone che frequenteranno questo luogo”.