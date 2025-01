Liberoquotidiano.it - Trump scatenato: cosa ha in mano mentre balla, il video fa impazzire tutti | Guarda

Durante i festeggiamenti per il suo insediamento alla Casa Bianca, Donald, hato sulle note di Ymca, la celebre canzone dei Village People diventata un simbolo della sua campagna elettorale. Ma non si è limitato a muoversi a ritmo di musica. Nel frattempo agitava anche una spada. Ilin cui si vede tutta la sua euforia al ballo inaugurale è già diventato virale sui social, dove molti dei suoi sostenitori lo stanando in maniera divertita. Già da tempo, in realtà, i balletti del tycoon, 47esimo presidente degli Usa, sono diventati una caratteristica distintiva delle sue uscite pubbliche. Proprio con queste performance, infatti, il presidente è riuscito ad attirare l'attenzione anche del pubblico più giovane. In genere si lasciava andare al ritmo della musica soprattutto al termine dei suoi comizi quando era ancora in campagna elettorale, in corsa per la Casa Bianca.