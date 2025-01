Torna il "Carnevale di Maccarese" con carri, musica e street food

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 21 gennaio 2025 – Domenica 16 febbraio,si prepara a vivere una giornata all'insegna della tradizione e dell'allegria con il "di", evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco di Fregene.A partire dalle 14.00, via Campo Salino accoglierà la tradizionale sfilata diallegorici, gruppi mascherati e sbandieratori. L'evento sarà accompagnato da.Nel corso della giornata, si terranno le premiazioni delle migliori maschere, con riconoscimenti per gli adulti, i bambini e i gruppi, oltre alla premiazione del miglior carro allegorico.