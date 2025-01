Quotidiano.net - Sportivi diventati attori: ecco alcuni nomi famosi

Negli anni sonotra i piùe conosciuti ma, nel loro passato, sono statianche con importanti traguardi raggiunti. C'è, infatti, chi ha deciso di abbandonare il mondo agonistico per passare a quello dei set e delle telecamere, iniziando un nuovo percorso che, spesso, ha assicurato un grande successo. A seguiredinel corso della loro vita. Bud Spencer Impossibile non iniziare questo elenco con uno degliche, per decenni, ha divertito milioni di spettatori, soprattutto nella coppia vincente accanto a Terence Hill. Ma prima di diventare attore in numerose pellicole, Carlo Pedersoli (questo il suo vero nome all'anagrafe) è stato campione italiano di nuoto con ben 11 ori ai campionati italiani. Ha segnato la storia del nuoto diventando il primo italiano a battere il muro del minuto nei 100 metri stile libero.